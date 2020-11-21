رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين في عزبة المطار

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:54 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم، بعزبة المطار التابعة لحي شرق، أحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تعرضت لها المحافظة على مدار اليومين السابقين، للاستماع لمشاكل قاطني المنطقة خاصة تجمعات المياه خلال الأمطار، وتوزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين، في إطار حرص المحافظة على رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

واستمع محافظ الإسكندرية إلى مطالب أهالي المنطقة، وكان أهما مشكلة الرصف والصرف الصحي، وكلف رئيس حي شرق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق، لتفقد المنطقة غدا لمعاينتها والبدء في رصفها، مشيرا إلى أن مشكلة الصرف الصحي وأي مشكلة أخرى لابد من دراستها من قبل متخصصين لحلها على الوجه الأمثل.

وأوضح «الشريف» أن أغلب المناطق المتضررة من الأمطار، تنخفض عن سطح الأرض مايقرب من متر ونصف، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم مياه الأمطار الغزيرة بها، وعلى الفور تقوم المحافظة بإرسال عربيات شفط وكسح مياه الأمطار لتلك المناطق لدعمها، مؤكدا أن المحافظة توفر كافة سبل الدعم والاحتياجات المختلفة تلك المناطق.

ولفت المحافظ إلى أن تواجده اليوم يأتي ضمن أولويات المحافظة، لحل مشكلات المواطن البسيط، وسيتم العمل على حل مشكلات المنطقة بالكامل والبدء بالأكثر تضررا، مؤكدًا تعاون كافة الأجهزة لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن بما يصب في صالح المواطن السكندري.

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المعادى» لـ25 نوفمبر

تحقيق عاجل فى مصرع رضيع مسموما بطنطا.. ووالده: «أمه قتلته»

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

كأس مصر.. أسامة فيصل ينقذ الزمالك من الخروج ويقوده للوقت الإضافي

الصور

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

الأكثر قراءة

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

ماكرون: لقاح كورونا سيتوفر قبل نهاية 2020 وسيحصل عليه الجميع

الرئاسة: اقتصاد مصر حقق ثانى أعلى نسبة نمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2020

الكاتب أيمن سلامة: مسرحية «الوصية» تكريم لشهداء مصر

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

الشافعى وجيونج وسكريلو أبطال منافسات بطولة «مدينتى» المفتوحة للجولف

شفاء المهندس عدلى القيعى وزوجته من كورونا

«الدستور» تحقق حلم «مهووس الأهلى» بمقابلة الخطيب (صور)

قرعة دور الـ 16 في كأس مصر لكرة السلة للسيدات

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

اليوم.. ليلة حب للفنان «محمود مرسى» بسينما الهناجر

أمهات الأدباء 2| «ابن أمه» قصة «فاطمة قنديل» في حياة الأبنودي

«متاهة العاشق».. جديد عبدالوهاب داود عن دار كنوز

رُقيةُ الكشفِ عن الفيروس شهيد