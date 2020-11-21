الباز: أقف قلبًا وقالبًا مع الدولة المصرية.. ومن يزايد على موقفي «بيهزر»

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها بعد نشر جريدة الدستور، بوست للمقارنة بين الفنانة ياسمين صبري وسيدة المطر.

وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن رغم ما أثارته الصورة من جدل واسع، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يزايد عليه، مشيرًا إلى أنه أعلن عبر كل المنابر الإعلامية التي عمل بها أنه قلبًا وقالبًا يقف في معسكر الدولة المصرية ويدافع عنها، وتحمل في سبيل ذلك كثيرًا.



