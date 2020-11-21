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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تحقيق عاجل فى مصرع رضيع مسموما بطنطا.. ووالده: «أمه قتلته»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:30 م
مصرع رضيع
مصرع رضيع
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أمر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بفتح تحقيق عاجل في المحضر رقم 37802 لسنة 2020 جنح مركز المحلة الخاص بوفاة رضيع نتيجة تناوله مادة سامة بقرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى تحت إشراف المستشار تامر السعدني رئيس نيابات شرق طنطا الكلية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول الطفل "أيمن ر" عام ونصف من قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى مصابًا بحالة تشنج وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه تبين وجود تيبس بالجسد وزرقان في الأجزاء السفلى من الجسم نتيجة تناوله مادة سامة عبارة عن حناء وماء أكسجين وحالته سيئة، وتم احتجازه بقسم عناية الأطفال ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وعمل إنعاش قلبي رئوي له في محاولة لإنقاذه لكن بلا استجابة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وتحرر المحضر رقم 6 \ 226 أحوال.

وأكدت أسرة والدة الطفل أنه كان يقيم معهم بعد انفصالها عن والده بسبب خلافات بينهما وأن الطفل خرج من غرفة نوم والدته ووجدوا فمه ويده متسخة بالحناء فنظفوها وبعدها نام بعض الوقت ثم استيقظ وفوجئوا به ينهج وأصيب بضيق في التنفس ونقلوه سريعًا للمستشفى لسرعة إنقاذه إلا أنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفور علم والد الطفل ويدعى رضا محمد 35 سنة نقاش بالواقعة أوكل المستشار أشرف العفيفي محامي المجني عليه بتقديم بلاغ لنيابة مركز المحلة الكبرى اتهم فيه مطلقته وتدعى وخ 21 سنة ربة منزل بالتخلص من الطفل حتى تتفرغ لنزواتها، مطالبًا بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاته وتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي لشكه في وفاته جنائيًا حيث تخلصت منه بسبب كثرة بكائه وإزعاجها الدائم، كما طالب بالتحقيق معها في جريمة الزنا بعد عثوره على صور ومقاطع فيديو تحتوي على مشاهد جنسية لها خلال فترة علاقتهما الزوجية خاصة أنها مازالت في فترة العدة.

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