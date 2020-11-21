16 وفاة و1628 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، تسجيل 16 وفاة و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام "أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 894، بينما عدد الحالات المثبتة بالإصابة وصل إلى 115242.