فرنسا تسجل 17881 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 17881 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أنها سجلت 276 وفاة بالفيروس في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 386 أمس.وتحل فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا من ناحية الإصابات بكورونا حيث بلغ إجمالي الإصابات مليونين و109170 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 48265 حالة.