الصين تدعو «العشرين» لوضع آلية دولية لتتبع مصابي كورونا

اقترح الرئيس الصيني شي جين بينج في كلمته، اليوم السبت، خلال قمة مجموعة العشرين، خلق آلية دولية موحدة على أساس بيانات اختبارات كورونا، لتحديد مواضع المرض وبؤره في دول العالم.وأوضح أن هذه الآلية ستستند إلى نتائج اختبارات الحمض النووي على شكل رموز QR المعترف بها دوليا ولم يقدم تفاصيل أخرى عن هذا النظام، حسب صحيفة لينتا رو الروسية.ومن المعروف أن "الكود الصحي" يستخدم في الصين منذ الربيع الماضي ويوجد لدى كل مدينة نظامها الخاص في وسائط التواصل الاجتماعي WeChat أو Alipay.ويجمع الكود بيانات حول مكان تواجد الشخص ويوضح مدى أمان هذه المناطق من وجهة نظر الوضع الوبائي حيث يشار إليها باللون الأخضر أو ​​البرتقالي أو الأحمر.ويمكن الدخول إلى أي مبنى أو حافلة نقل أو حضور حدث عام إذا كان "رمز الصحة" أخضر.