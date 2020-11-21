245 إصابة جديدة بكورونا في قبرص

قالت وزارة الصحة في قبرص السبت، إنه جرى تسجيل 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 7235 فحصًا بالـ (بي.سي.آر).وأضافت الوزارة أن 97 حالة أخرى جرى رصد إصابتها بفيروس كورونا عن طريق 6208 اختبارات للأجسام المضادة، لكن هناك حاجة لتأكيد ذلك عن طريق الـ (بي.سي.آر).وقالت الوزارة - حسب صحيفة سايبرس ميل - إن عدد الحالات المرصودة منذ مارس بلغ 8498.