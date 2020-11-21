ضبط ١٢٠ طربة حشيش بحوزة شابين في الغربية

تمكن كمين دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية من ضبط شابين بحوزتهما ١٢٠ فرش حشيش داخل سيارة مرسيدس بيضاء اللون.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مدير المباحث بتمكن كمين دفرة من ضبط شابين مقيمان بمدينة السويس، وبحوزتهما ١٢٠ طربة حشيش داخل سيارة مرسيدس بيضاء اللون ملكهما.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.