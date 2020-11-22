سعر اليورو اليوم الأحد 22-11-2020 بالبنوك المصرية





سعر اليورو فى البنوك اليوم الأحد 22-11-2020





وتراجع سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.574 جنيه وللبيع 18.40 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.41 جنيه.



أسعار اليورو اليوم

وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، بنك عوده فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.45 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.44 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43 جنيه. وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، بنك عوده فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.45 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.44 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.40 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.46 جنيه، وفي بنك وفا التجاري ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.44 جنيه.