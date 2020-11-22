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الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 22-11-2020 بالبنوك المصرية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:58 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأحد 22-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.


سعر اليورو فى البنوك اليوم الأحد 22-11-2020


محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، مقابل انخفاض سعره أمام الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي. 

وتراجع سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.574 جنيه وللبيع 18.40 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.41 جنيه.


أسعار اليورو اليوم


وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، بنك عوده فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.45 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.44 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43 جنيه. 

وفي البنك التجاري الدولي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.40 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.46 جنيه، وفي بنك وفا التجاري ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.44 جنيه.

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