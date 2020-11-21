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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

احتفالية القومى لحقوق الإنسان لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:37 م
احتفالية القومى لحقوق
احتفالية القومى لحقوق الإنسان
محمد الشريف تصوير : محمد عبد الناصر
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نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، الاحتفال السنوي الذي يقيمه المجلس لتكريم الأعمال الدرامية الفائزة بجوائز المجلس السنوية للأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان 2020.

وشارك في الاحتفالية الفنانون أبطال الأعمال الفائزة والمخرجون، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة.

يأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة طوائف المجتمع، ولما للدراما التليفزيونية من دور مهم فى تشكيل الوعى المصرى بما يؤثر على هذه الثقافة سلبًا أو إيجابًا.

وتم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام واختيار 4 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة جمال فهمى رئيس لجنة الحقوق الثقافية وعضوية كلا من: المخرجة إنعام محمد على - الناقد طارق الشناوى - الكاتب كرم النجار- الناقد ماهر زهدى- الناقد رامى عبد الرازق - الكاتبة خيرية البشلاوى.

وتم اختيار ٣ أعمال درامية وهم الاختيار و١٠٠ وش والفتوة واختيار المسلسل الكرتوني نور والرحلات الخارقة.

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