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مصر

«مصر الخير» توزع دواجن ومواد غذائية بـ3 محافظات (صور)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:35 م
توزع دواجن ومواد
توزع دواجن ومواد غذائية
عبدالناصرمحمد
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وزّعت مؤسسة "مصر الخير"، السبت، كراتين المواد الغذائية والدواجن على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظات "الإسكندرية والبحيرة ومطروح" ضمن مشاركتها في أكبر قافلة مساعدات إنسانية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي انطلقت من العاصمة الإدارية الجديدة، والتى أطلقها صندوق "تحيا مصر" في احتفالية كبرى تحت عنوان "نتشارك.. علشان بكرة"، وتم إعلانها كأكبر قافلة مواد غذائية وأكبر قافلة دواجن في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

وقال أيمن أبوغالى، مدير أول مكتبى الإسكندرية ومطروح بمؤسسة مصر الخير في تصريحات له أثناء عمليات التوزيع، أولًا كمؤسسة "مصر الخير" نشعر بالفخر والاعتزاز للمشاركة في أكبر قافلة مساعدات إنسانية والتى أطلقها صندوق "تحيا مصر" تحت عنوان "نتشارك.. علشان بكرة" والتى انضمت إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مضيفًا مؤسسة "مصر الخير" تشارك في القافلة بتوزيع بعض محتويات المواد الغذائية والدواجن على الأسر الأكثر احتياجًا.

أوضح أبوغالي أن مؤسسة "مصر الخير" تقوم بتوزيع 2500 كرتونة مواد غذائية و2500 شنطة دواجن على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسكندرية، و2500 كرتونة مواد غذائية و2500 شنطة دواجن على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة البحيرة، كما تقوم بتوزيع 400 كرتونة مواد غذائية و400 شنطة دواجن على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة مطروح.

وأشار إلى أن مؤسسة "مصر الخير" تتعاون مع جمعيات شريكة لضمان الوصول إلى الأحياء والمناطق والأسر الأكثر احتياجا بمحافظات "الإسكندرية والبحيرة ومطروح".

وتشارك مؤسسة "مصر الخير" في أكبر قافلة مساعدات إنسانية والتى أطلقها صندوق "تحيا مصر" من العاصمة الإدارية الجديدة بـ 50 ألف كرتونة مواد غذائية تحتوى كل كرتونة على السلع والمواد الغذائية التى تلزم الأسرة، بالإضافة إلى توزيع اللحوم البيضاء "دواجن" مع كراتين المواد الغذائية، حيث تزن كل كرتونة 12 كيلو جرامًا، والتى تقوم مؤسسة "مصر الخير" بتوزيعها على 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتقوم مؤسسة "مصر الخير" بتوزيع 8600 كرتونة بمحافظة القاهرة الكبرى، و5000 كرتونة بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، و2500 كرتونة مواد غذائية و2500 شنطة دواجن بمحافظات "الغربية والمنوفية وكفر الشيخ"، و7000 كرتونة بمحافظات "الشرقية والدقهلية ودمياط"، و400 كرتونة بمحافظة مطروح، و5000 كرتونة بمحافظات "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس".

كما تقوم المؤسسة بتوزيع 4000 كرتونة مواد غذائية بمحافظة بنى سويف، و4000 كرتونة بمحافظة الفيوم، و4 آلاف كرتونة بمحافظة المنيا و2000 كرتونة بمحافظة قنا، و1500 كرتونة بمحافظتى الأقصر والبحر الأحمر، و1500 كرتونة بمحافظة أسوان، وبذلك يكون العدد الإجمالي 50 ألف كرتونة يتم توزيعها في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

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