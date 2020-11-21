إحالة 78 طعنا على نتيجة «النواب» بدوائر المرحلة الثانية للنقض

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بإحالة 78 طعنا على إعلان النتيجة لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020 لمحكمة النقض للاختصاص.واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.كانت هذه الدوائر أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، ما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون.بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.