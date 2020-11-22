أسعار العملات الأجنبية فى البنوك الأحد 22-11-2020
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:05 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري، حيث تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، وأسعار الصرف في مختلف البنوك المصرية، اليوم الأحد الموافق 22-11- 2020.
وتقدم "الدستور" تقريرًا يوميًا شاملًا يتضمن أبرز العملات الأجنبية والعربية على رأسها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي.
وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك تجاري الدولي (CIB) اليوم الأحد، عند الشراء 15.57 جنيه مصري و15.67 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.3991 جنيه مصري للشراء و18.5799 جنيه مصري للبيع.
ووصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك تجاري الدولي إلى 20.6723 جنيه عند الشراء، و20.8082 جنيه عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.0387 جنيه، كما سجل عند البيع 17.2103 جنيه.
وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.06 جنيه مصري، وعند البيع 4.178 مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.2671 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.3098 جنيه مصري.
وقال البنك الأهلي المصري، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.4227 جنيه، وسجل عند البيع 18.6036 جنيه، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.5882 جنيه، وعند البيع 20.8348 جنيه، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه أما عند البيع 4.1834 جنيه.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.5973 جنيه، وعند البيع 51.3752 جنيه، كما سجل الفرنك السويسري 17.0606 جنيه عند الشراء، وسجل عند البيع 17.2323 جنيه.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 22-11-2020
وتقدم "الدستور" تقريرًا يوميًا شاملًا يتضمن أبرز العملات الأجنبية والعربية على رأسها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي.
وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك تجاري الدولي (CIB) اليوم الأحد، عند الشراء 15.57 جنيه مصري و15.67 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.3991 جنيه مصري للشراء و18.5799 جنيه مصري للبيع.
ووصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك تجاري الدولي إلى 20.6723 جنيه عند الشراء، و20.8082 جنيه عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.0387 جنيه، كما سجل عند البيع 17.2103 جنيه.
وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.06 جنيه مصري، وعند البيع 4.178 مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.2671 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.3098 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في بنك الأهلي المصري
واستقرت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد الموافق 22-11-2020، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل اليوم، سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.59 جنيه وعند البيع 15.69 جنيه.
وقال البنك الأهلي المصري، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.4227 جنيه، وسجل عند البيع 18.6036 جنيه، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.5882 جنيه، وعند البيع 20.8348 جنيه، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه أما عند البيع 4.1834 جنيه.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.5973 جنيه، وعند البيع 51.3752 جنيه، كما سجل الفرنك السويسري 17.0606 جنيه عند الشراء، وسجل عند البيع 17.2323 جنيه.