فلسطين: تسجيل إصابة جديدة بكورونا بين أبنائنا في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنه لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف جالياتها ليستقر العدد عند 304 حالات وفاة.أوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية السبت، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 7110 إصابات في صفوف الجالية الفلسطينية، بعد تسجيل إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 3 حالات.