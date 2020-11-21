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تقارير ومتابعات

محمد عطالله: بطولة جولف مدينتي تتماشى مع رؤية مجموعة طلعت مصطفى واتحاد الجولف

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:57 م
محمد عطالله
محمد عطالله
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أكد محمد عطالله ممثل المالك"مجموعة طلعت مصطفى"، أن البطولة تتماشى مع رؤية مجموعة طلعت مصطفى، والاتحاد المصري للجولف.

وقال عطالله، إن مجموعة طلعت مصطفى تحرص دائما على الاستعانة بأفضل الخبرات على مستوى العالم في تنفيذ أعمالها، وهو ما تم في ملعب جولف مدينتي، الذي استغرق العمل على افتتاحه أكثر من عامين.
وأضاف، أن ملاعب "مدينتي" تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحداً من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من ٢٧٠ ملعب جولف في حوالى ٤٠ دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.
وتابع، الملاعب تتولى إدارتها شركة ترون التي تعد واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .
وأشار إلى أن أكثر 90 لاعبا من حوالي 10جنسيات، أكثرهم من المصريين تنافسوا على مدار يومين في بطولة "مدينتي المفتوحة للجولف، على ملاعب "مدينتي"، وهو ما يتماشى مع خطة الاتحاد المصري للجولف لزيادة قاعدة الممارسين في اللعبة.
وذكر عطالله، أن جميع المشاركين اشادوا بحسن التنظيم، والخدمة المتميزة، وجودة الملاعب، وهو ما انعكس على قوة المنافسة في البطولة.
ونجح عبد المنعم الشافعي وجون جيونج وثريا سكريلو في حصد المراكز الأولى في منافسات البطولة.

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