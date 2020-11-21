«الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء جامعة طنطا الأهلية.. والبداية بـ 4 كليات

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، فى جلسته التى عقدت بجامعة حلوان على إنشاء جامعة طنطا الأهلية بمجمع الكليات بسبرباى، موضحًا أن الجامعة ستبدأ الدراسة بها فى 4 كليات جديدة هى "العلوم وتكنولوجيا النانو، والعلاج الطبيعى، وإدارة المشروعات وتطوير الأعمال، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة".وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه سيتم إعداد نماذج إنشائية معمارية لجامعة طنطا الأهلية الجديدة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتوافق مع المعايير العالمية لتصميم الجامعات الأهلية، وسيبدأ بعدها على الفور تنفيذ الأعمال الإنشائية.وأكد عتمان، سعى الجامعة الأهلية الجديدة إلى تحقيق قفزة فى نوعية وجودة التعليم الجامعى بتقديم تخصصات فى أحدث العلوم ومواكبة أحدث البرامج والنظم التعليمية العالمية فى النانو تكنولوجى والتكنولوجيا المتقدمة وإدارة الأعمال والعلاج الطبيعى بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والدولى، مضيفًا أن الجامعة الأهلية الجديدة لا تهدف إلى تحقيق الربح وتوفر للطلاب أماكن دراسية جامعية على مستوى عالمى، كما تكون عامل جذب الطلاب الوافدين.