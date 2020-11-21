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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

طيران مجهول يستهدف ميليشيات إيرانية شمالي سوريا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:18 م
طيران مجهول
طيران مجهول
محمد عمر
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استهدفت طائرات مجهولة، اليوم السبت، مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في ريف البوكمال شمالي سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، أن انفجارات عنيفة دوت في ريف مدينة البوكمال بريف دير الزور، نتيجة قصف جوي من طيران مجهول، استهدف أكثر من 10 غارات مواقع للميليشيات الإيرانية غربي البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وأشار المرصد السوري إلى أنه رصد في 14 نوفمبر الجاري غارات جوية نفذتها طائرات حربية لا يعلم إذا ما كانت إسرائيلية أم تابعة للتحالف الدولي، على بادية موحسن الخاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة.

وأكد المرصد أن هذا القصف تسبب وقتها في مقتل 6 من الميليشيات الموالية لإيران بالإضافة لتدمير آليات لهم، ولم يعرف حتى اللحظة فيما إذا كان الاستهداف ناجما عن قصف جوي إسرائيلي أو قصف بصواريخ أرض _ أرض أطلقتها قواعد التحالف الدولي المتمركزة عند الضفة الشرقية لنهر الفرات.

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