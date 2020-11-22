سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 22-11-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم

أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار الدينار الكويتي





قد يهمك أيضا:













يرصد " الدستور"الأحد 22-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:وعلي المستوي المحلي، استقر سعره في بنك بلوم مصر وبنك الاستثمار العربي، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك عودة.استقر السعر في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.40، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيعت 5098، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.50، وفي البنك التجاري الدولي استقر الدينار في مواجهة الجنيه ليسجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.50، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 51.30 جنيه وللبيع 50.91،أما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 51.37، أما في بنك مصر فسجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.94.وواصل السعر استقراره أمام الجنيه ليسجل في بنك تنمية الصادات للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.45، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 48.31، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 51.38 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك الكويت سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.09، كما بلغ في بنك التنمية الصناعية للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.38، أما في البنك الاهلي المتحد فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 47.48.وفي المقابل، تراجع السعر الأحد أمام الجنيه ليسجل في بنك وفا التجاري للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.71، وفي بنك عوده سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.34، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.53، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.23، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.29، بنك الامارات دبي الوطني سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.83.