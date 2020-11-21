العين السخنة.. «ويك إيند» المستعجلين





تعتبر مدينة العين السخنة من أجمل مدن مصر، فهي من أهم منتجعات مصر السياحية، وتحتوي على كثير من المعالم التي تعتبر من أقوى مقومات السياحة في مصر.



سميت المدينة بهذا الاسم نسبةً إلى كثرة العيون الساخنة والتى تحتوى على المياه الكبريتية، والتى تعتبر ملاذًا لرواد السياحة العلاجية.



تتمتع مدينة العين السخنة بتعدد أنواع السياحة بها فتتواجد سياحة حضارية وثقافية ودينية وعلاجية وترفيهية وشاطئية، فى هذا التقرير نأخذكم فى جولة للأماكن السياحية بالمدينة الجميلة.

«العين السخنة».. مدينة صغيرة تتميز بجوها المنعش للروح، وبحرها الأزرق، استطاعت أن تكون مقصدًا للكثير من السياح ومحبى "المصيف الرايق".تعتبر مدينة العين السخنة من أجمل مدن مصر، فهي من أهم منتجعات مصر السياحية، وتحتوي على كثير من المعالم التي تعتبر من أقوى مقومات السياحة في مصر.سميت المدينة بهذا الاسم نسبةً إلى كثرة العيون الساخنة والتى تحتوى على المياه الكبريتية، والتى تعتبر ملاذًا لرواد السياحة العلاجية.تتمتع مدينة العين السخنة بتعدد أنواع السياحة بها فتتواجد سياحة حضارية وثقافية ودينية وعلاجية وترفيهية وشاطئية، فى هذا التقرير نأخذكم فى جولة للأماكن السياحية بالمدينة الجميلة.

جبل الجلالة

«جبل الجلالة»

يعد جبل الجلالة من أجمل أماكن العين السخنة، لما له من أهمية ثقافية ذات طابع دينى وتاريخى إذ يشاع أنه المكان الذى مر منه النبى موسى -عليه السلام-، يقع جبل الجلالة فى أقصى جنوب العين السخنة ويصل ارتفاعه إلى 1200 متر.

العيون الكبريتية

«العيون الكبريتية»

تعد العيون الكبريتية من أهم الأماكن التي تعمل على ازدهار السياحة في العين السخنة، حيث أن ما هي إلا عيون متفجرة من باطن الأرض لتخرج مياه لونها خضراء تعمل على تكوين بعض الشلالات ولها مصبات في بحيرات صغيرة.



تعمل هذه المياه على علاج الكثير من الأمراض الجلدية، كما يتم استخدامها لاستخراج الطاقات السلبية من الجسم. تعد العيون الكبريتية من أهم الأماكن التي تعمل على ازدهار السياحة في العين السخنة، حيث أن ما هي إلا عيون متفجرة من باطن الأرض لتخرج مياه لونها خضراء تعمل على تكوين بعض الشلالات ولها مصبات في بحيرات صغيرة.تعمل هذه المياه على علاج الكثير من الأمراض الجلدية، كما يتم استخدامها لاستخراج الطاقات السلبية من الجسم.

محمية الأشجار المتحجرة

«محمية الأشجار المتحجرة»

تعتبر محمية الأشجار المتحجرة من أفضل أماكن العين السخنة؛ حيث لا تقتصر على كونها معلمًا جيولوجى مُبهر فقط، بل تخطت تلك الحقيقة لتصبح من الآثار النادرة التى لا توجد لها نظير حول العالم.



تقع محمية الأشجار المتحجرة على طريق العين السخنة شمال مدينة القطامية، فهى من أقرب الأماكن للقاهرة. تعتبر محمية الأشجار المتحجرة من أفضل أماكن العين السخنة؛ حيث لا تقتصر على كونها معلمًا جيولوجى مُبهر فقط، بل تخطت تلك الحقيقة لتصبح من الآثار النادرة التى لا توجد لها نظير حول العالم.تقع محمية الأشجار المتحجرة على طريق العين السخنة شمال مدينة القطامية، فهى من أقرب الأماكن للقاهرة.

ديرالأنبا بولز