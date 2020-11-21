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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا بالتجمع للجنايات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:15 م
متهمين
متهمين
داليا عبد الباسط
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أحالت نيابة القاهرة الجديدة ٣ عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية و١٦٠ ألف جنيه من داخل فيلا بالتجمع الأول.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم "حمادة. ن، رضا. ن، فريد. ع"، عاطلين ومسجلين في ٣ قضايا سرقة شقق، وأقر المتهمون بوضعهم خطة لمعرفة السكان ومدى ثرائهم، وقاموا بالتجول فى عدد من مناطق القاهرة الجديدة بحجة تأجير أو شراء شقة سكنية بعقار أو فيلا، حتى علموا من أحد حارسي العقار "حسن النية" بأن هناك شقة بفيلا معروضة للإيجار لكن أصحابها مسافرين فطلبنا منه التواصل معهم لمعرفة ميعاد عودتهم، وبالفعل اتصل بصاحب الفيلا وأخبرنا بأنهم لم يحضروا للقاهرة إلا بعد أسبوع فقررنا التسلل ليلا لسرقة محتوياتها مستغلين سفر أصحابها وعثرنا بداخلها على مبلغ ١٦٠ ألف جنيه، ومصوغات ذهبية تقدر بـ ٤٠ ألف جنيه، كما أقروا بأنهم وراء سرقة شقتين وفيلا بعدد من مناطق بالقاهرة الجديدة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفاده ضبط مشغولات ذهبية، ساعة يد، كمية من الملابس الحريمى والأطفال، أدوات ومستحضرات تجميل - مبلغ ١٦٠ ألف جنيه بحوزة ٣ عاطلين عقب قيام أحدهم بسرقة فيلا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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