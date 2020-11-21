مطران طهطا يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الأنبا شنودة

ترأس الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا وتوابعها، اليوم السبت، صوات القداس الإلهي بكاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بطهطا.وشارك في صلوات القداس كهنة الكنيسة وعدد محدود من أقباط الإيبارشية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.