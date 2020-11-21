«تعليم الأقصر» تنفي ظهور حالات كورونا بـ«الفنية التجارية»

أفادت مديرة مدرسة الأقصر التجارية (بنات) التابعة لإدارة الأقصر التعليمية أنه لم يتقدم أي من العاملين أو الطالبات، لإدارة المدرسة بتقارير طبية معتمدة تفيد الإصابة أو الاشتباه، وذلك في ضوء ما أشيع عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين طالبات المدرسة.أضافت المديرة أن الدراسة تسير بشكل منتظم، كما أن المدرسة تتبع جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطالبات، لافتة إلى أن مديرية التربية والتعليم بأنه تم التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر، التي أكدت عدم ورود أي حالات ضمن العاملين والطلاب بالمدرسة.جاء ذلك بناء على توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة التصدي والرد على أي شائعات بهذا الشأن، لضمان تحقيق المصداقية والشفافية، مناشدًا المواطنين عدم الانصياع وراء تلك الشائعات.