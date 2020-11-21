إيبارشية سوهاج تحتفل بعيد تذكار الملاك ميخائيل

احتفلت إيبارشية سوهاج بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بتذكار عيد الملاك ميخائيل، من خلال صلوات القداس الإلهي الذي أقيام بكنيسته بسوهاج.وشارك في قداس عيد الملاك ميخائيل عدد من كهنة وأقباط الكنيسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا المستجد.يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت خلال الشهر الجاري، عن خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.