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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات.. أبرز الاتهامات التي لاحقت أفراد الألتراس

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:24 م
الألتراس
الألتراس
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ظلت الأجهزة الأمنية تلاحق الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها مجموعات "الألتراس ووايت نايتس" قانونيا إلى أن صدر قرار قضائي بحلها تماما.

وفي سياق متصل، تسلط "الدستور" الضوء على الاتهامات التي لاحقت أفراد مجموعات الألتراس ووايت نايتس في السطور التالية.

في 12 مارس ٢٠١٨، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول خالد ضياء الدين، بحبس متهمين برابطة ألتراس أهلاوى، ١٥ يوما احتياطيا علي خلفية التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بارتكاب أحداث الشغب والعنف التى وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين النادى الأهلى ونادى مونانا الجابوفى باستاد القاهرة الدولى مؤخرا. والمتهمون المحبوسون كل من: "محمد جمال أبوطالب، ويحي محمد أحمد، وأحمد محمد أحمد، وإسلام خالد سيد".

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب لجرائم عدة في مقدمتها تولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمد لممتلكات عامة والتخريب.

وفي ٢٣ أبريل ٢٠١٨، جددت جهات التحقيق المختصة، حبس 11 من مشجعى نادى الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة مخالفة للقانون وإثارة الشغب وحيازة مفرقعات.

وشملت أسماء المتهمين فى القضية رقم 434 لسنة 2018 كلا من عمر ماجد، ومحمد نجيب، ووسام جمال، ومحمود بسيوني، ومصطفى محمود، ومختار ابراهيم، وعبدالرحمن عصام، وسام جمال، ومحمد محمود، ومحمد حمدي، وعبد المجيد محمود.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات.

وفي ١٣مايو ٢٠١٨، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس ٧ متهمين من رابطة ألتراس أهلاوى، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابوفى باستاد القاهرة وهم كل من مصطفى ماهر مصطفى، وعبد الرحمن سيد أحمد، وحسام كريم إبراهيم، ومحمود جمعه سيد، وفادى عصام، وأحمد الشرفا، وإسلام كمال.

ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التى وقعت مدرجات استاد القاهرة.

كان عدد من أعضاء الرابطة توجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

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