68 وفاة و1206 إصابات بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء السبت، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى ألفين و752 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1206 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 87 ألفًا و471 إصابة.

