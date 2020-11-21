بعد «سيدة المطر».. دعم مالي لسيدة تفترش الأرض برفقة طفلين في أسوان

رصد فريق التدخل السريع التابع لإدارة الشئون الاجتماعية بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تواجود سيدة ومعها طفلان صغيران تفترش أرض سلم الكوبري العلوى بمدينة كوم أمبو.وبالبحث والاستفسار عن مكان وجود تلك السيدة، تم الوصول إلى مكانها، واستفسر ناروز صبحي مدير عام الشئون الاجتماعية بكوم أمبو عن أحوالها، وتبين أنها مغتربة وتم تقديم دعم مالي لها ومأكل ومياه معدنية ولعب لأطفالها.وشكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صراف تذاكر شباك حجز تذاكر محطة سكة حديد كوم أمبو لتحمله ثمن التذكرة.