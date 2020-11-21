الولايات المتحدة تنشر قاذفات B-52H في قواعدها بالشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم السبت، نشر قاذفات B-52H في قواعدها بالشرق الأوسط، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.يذكر أنه في أغسطس الماضي، أعلن مسؤولون أمريكيون أن 4 قاذفات من طراز "بي-52" ستكون جزءا من القوات الإضافية التي ستُرسل إلى الشرق الأوسط للتصدي لما تقول واشنطن إنها "مؤشرات واضحة" على تهديد لقواتها من إيران.ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين أمريكيين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن الجيش الأمريكي سينشر 4 قاذفات من "طراز بي-52"، مشيرين إلى أن هذا العدد قد يتغير.