الأنبا أرسانيوس يترأس اجتماعه الأسبوعي بمطرانية الوادي الجديد

ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، مساء اليوم، الاجتماع العام الأسبوعي بكنيسة السيدة العذرء مريم "مقر المطرانية".وشارك في الحضور عدد محدود من أقباط الإيبارشية، في صلوات العشية التي سبقت فعاليات الاجتماع الأسبوعي لنيافته.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.