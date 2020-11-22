تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم الأحد، نهارًا شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وحالة الطقس ليلًا - بارد على القاهرة والوجه البحري- بارد على السواحل الشمالية - مائل للبرودة على جنوب سيناء- بارد على شمال وجنوب الصعيد.
كما تسود أمطار خفيفة 30% تقريبًا على بعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية كمطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
تصل الحرارة في القاهرة 22 14
الإسكندرية 21 15
تصل الحرارة في وادى النطرون 22 15
طنطا 22 14
تصل الحرارة في شبين الكوم 22 15
دمنهور 22 14
تصل الحرارة في بلطيم 22 15
مطروح 22 13
تصل الحرارة في السلوم 21 13
سيوة 20 10
تصل الحرارة في بورسعيد 22 18
دمياط 22 17
تصل الحرارة في الزقازيق 22 14
المنصورة 22 14
تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 14
السويس 23 15
تصل الحرارة في العريش 23 14
رفح 22 14
تصل الحرارة في رأس سدر 25 18
نخل 21 09
تصل الحرارة في نويبع 22 18
طابا 21 16
تصل الحرارة في كاترين 19 06
الطور 25 16
تصل الحرارة في شرم الشيخ 26 19
الغردقة 25 17
تصل الحرارة في مرسى علم 24 18
الفيوم 22 14
تصل الحرارة في بنى سويف 23 13
المنيا 23 12
تصل الحرارة في أسيوط 23 12
سوهاج 24 13
تصل الحرارة في قنا 25 14
الأقصر 25 14
تصل الحرارة في أسوان 26 15
إدفو 26 15
تصل الحرارة في أبوسمبل 25 14
الوادى الجديد 24 13
تصل الحرارة في شلاتين 26 20
أبورماد 25 20
تصل الحرارة في حلايب 24 19
رأس حدربة 25 20
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارةوننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الاحد 22-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم الأحد، نهارًا شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وحالة الطقس ليلًا - بارد على القاهرة والوجه البحري- بارد على السواحل الشمالية - مائل للبرودة على جنوب سيناء- بارد على شمال وجنوب الصعيد.
كما تسود أمطار خفيفة 30% تقريبًا على بعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية كمطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظاتالعظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 22 14
الإسكندرية 21 15
تصل الحرارة في وادى النطرون 22 15
طنطا 22 14
تصل الحرارة في شبين الكوم 22 15
دمنهور 22 14
تصل الحرارة في بلطيم 22 15
مطروح 22 13
تصل الحرارة في السلوم 21 13
سيوة 20 10
تصل الحرارة في بورسعيد 22 18
دمياط 22 17
تصل الحرارة في الزقازيق 22 14
المنصورة 22 14
تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 14
السويس 23 15
تصل الحرارة في العريش 23 14
رفح 22 14
تصل الحرارة في رأس سدر 25 18
نخل 21 09
تصل الحرارة في نويبع 22 18
طابا 21 16
تصل الحرارة في كاترين 19 06
الطور 25 16
تصل الحرارة في شرم الشيخ 26 19
الغردقة 25 17
تصل الحرارة في مرسى علم 24 18
الفيوم 22 14
تصل الحرارة في بنى سويف 23 13
المنيا 23 12
تصل الحرارة في أسيوط 23 12
سوهاج 24 13
تصل الحرارة في قنا 25 14
الأقصر 25 14
تصل الحرارة في أسوان 26 15
إدفو 26 15
تصل الحرارة في أبوسمبل 25 14
الوادى الجديد 24 13
تصل الحرارة في شلاتين 26 20
أبورماد 25 20
تصل الحرارة في حلايب 24 19
رأس حدربة 25 20