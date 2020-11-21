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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. جلسة مصالحة وطنية بالمغرب لتوحيد البرلمان الليبي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:21 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
عبير سليم
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تحتضن المغرب، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس النواب الليبي، بمشاركة جميع أعضائه بما فيهم المنشقون، بهدف توحيد البرلمان لاستكمال الاستحقاقات اللازمة لتسليم السلطة للقيادة الجديدة المرتقبة.

ووفقا لما تداولته الصحف الليبية، فإن أعضاء البرلمان الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق، يعتزمون عقد جلسة مشاورات موحدة في مدينة طنجة، استجابة لدعوة رسمية من البرلمان المغربي، في خطوة لتوحيد الجسم التشريعي في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل أعضاء المجلس إلى المغرب، حيث تداولت الصحف المحلية صورا للنواب فور وصولهم بمطار الرباط.

ومساء أمس الجمعة، أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن مجلس النواب بكامل أعضائه سيعقد جلسة مصالحة في المملكة المغربية الأحد القادم.

وأوضح أن وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب وجهت دعوة منذ أكثر من أسبوع.

وأشار إلى أن الدعوة كانت غير رسمية، حتى لا يتم إحراج المملكة المغربية بسبب الانقسام الحاصل بالمجلس حتى الآن، مبينا أن الجلسة ستعقد بمن يحضر من الأعضاء.

وذكر أن الدعوة وجهت لجميع أعضاء مجلس النواب في طبرق وطرابلس، لافتا إلى أن الهدف من الجلسة هو جمع شتات المجلس وتوحيده والانطلاق لاستكمال الاستحقاقات والعمل على إنهاء الأزمة لتسليم السلطة بانتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.

كما أكد أن جلسة التصالح إذا نجحت، فستعقبها جلسة رسمية تعقد داخل ليبيا، مرجحا أن تعقد الجلسة داخل ليبيا في غدامس أو سرت لمناقشة الأزمة الليبية وفق مخرجات الحوارات السابقة.

ومن المقرر أن تنطلق بعد غدا الإثنين افتراضيا الجولة الثانية من الحوار السياسي لاختيار من يتولى المناصب السيادية، بعد التوافق في الجولة الأولى بتونس على صلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة منفصلة عنه.

وتأتي تلك الاجتماعات بعد يومان من بدء طرفي الصراع، إجراءات فتح الطرقات البرية المقفلة منذ أشهر بين الشرق والغرب الليبي، وذلك تنفيذا لقرارات وتفاهمات توصل إليها وفدا اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) باجتماعات مدينتي غدامس وسرت.

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