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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رضوان: الحكومة نجحت في تخفيض حجم خسائر كورونا على الاقتصاد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:09 م
محمد حسنين رضوان
محمد حسنين رضوان
أسامة الشندويلي
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قال محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة، إن الحكومة المصرية ساهمت في دعم النشاط التجاري في مصر خلال الفترة الأخيرة.

أضاف رضوان، لـ«الدستور»، أن الحكومة قدمت العديد من المبادرات لدعم النشاط التجاري في ظل أزمة كورونا، لافتة إلى أن الحكومة المصرية ضربت نموذجًا رائعًا في دعم العمل على تلاشي الآثار السلبية لفيروس كورونا علي الاقتصادي المصري.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية، بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى، بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة وهي الجهود التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية، والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

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