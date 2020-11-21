الأنبا إسحق يترأس القداس الإلهي بدير القديس يسى ميخائيل

ترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما وتوابعها، اليوم، صلوات القداس الإلهي، بدير القديس القمص يسى ميخائيل.وشاركه صلوات القداس الإلهي مجمع الكهنة والشمامسة بالدير، مع حضور عدد محدود من الأقباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.