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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

341 وفاة و19875 إصابة بكورونا في بريطانيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:23 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية السبت، تسجيل 341 حالة وفاة و19 ألفا و875 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا لما نقلت صحيفة (ذا إندبندنت) البريطانية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و493 ألفا و383 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس 54 ألفا و626 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة، و63 ألفا و873 حالة وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، والذي يتضمن حالات وفاة خلال الأشهر الأولى في المنازل أو دور الرعاية لم تسجلها وزارة الصحة.
ولفتت الصحيفة إلى انخفاض الإصابات اليومية المسجلة في المملكة المتحدة على مدى الأسبوع الأخير، بعد بلوغ ذروتها بأكثر من 33 ألفا إصابة في 12 نوفمبر الجاري.

من جانبه، اعتبر وزير الصحة مات هانكوك أن ثمة "علامات واعدة" على بدء المملكة المتحدة في الوصول لانخفاض في حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدا أن التدابير التي فرضتها الحكومة على مستوى البلاد في الفترة الأخيرة تُظهر نجاحا في وضع حالة التفشي تحت السيطرة.

ويدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القيود التي من المفترض أن تحل محل الإغلاق الذي ينتهي في الثاني من ديسمبر المقبل، وما إذا كانت ستجري تهيئة نظام الإغلاق ذو الثلاث طبقات الذي فرضته الحكومة قبل الإغلاق بحيث يتضمن قيودا أكثر حدة مما كانت عليه لتتناسب مع فترة الاحتفال بأعياد الميلاد، بحسب "ذا إندبندنت".

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