«القابضة للسياحة»: الحكومة قدمت نموذجًا رائعًا في دفع عجلة الإنتاج

قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن الدولة دعّمت القطاع السياحي من خلال عدة مبادرات مهمة.أضافت حطبة، لـ«الدستور»، أن مبادرات الدولة ساهمت في إنقاذ القطاع السياحي من الانهيار بسبب أزمة كورونا، لافتة إلى أن الحكومة قدمت نموذجًا رائعًا في دعم الاقتصاد القومي في إطار العمل على دفع عجلة الإنتاج.