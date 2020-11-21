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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«القابضة للسياحة»: الحكومة قدمت نموذجًا رائعًا في دفع عجلة الإنتاج

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:01 م
ميرفت حطبة
ميرفت حطبة
أسامة الشندويلي
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قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن الدولة دعّمت القطاع السياحي من خلال عدة مبادرات مهمة.

أضافت حطبة، لـ«الدستور»، أن مبادرات الدولة ساهمت في إنقاذ القطاع السياحي من الانهيار بسبب أزمة كورونا، لافتة إلى أن الحكومة قدمت نموذجًا رائعًا في دعم الاقتصاد القومي في إطار العمل على دفع عجلة الإنتاج.

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