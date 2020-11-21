الأنبا يؤانس يترأس صلوات التسبحة بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط وتوابعها، مساء السبت، صلوات التسبحة بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.

ويشاركه في صلوات التسبحة عدد من كهنة الإيبارشية والأقباط بأعداد محدودة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.