الرئيس الصيني: ملتزمون بإتاحة لقاح كورونا لجميع الدول

أكد شي بينج الرئيس الصيني، السبت، أمام قمة مجموعة دول العشرين، التزام بلاده بجعل لقاحات فيروس كورونا "كوفيد 19" متوفرة للجميع.وقال الرئيس الصيني في كلمته خلال مشاركته بقمة العشرين افتراضيا برئاسة السعودية، إن وصول لقاح كورونا للجميع منفعة شاملة.وشدد الرئيس الصيني على أن حكومة بلاده مستعدة للتعاون في مكافحة وعلاج كورونا.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، خلال مشاركته بقمة مجموعة دولة العشرين، إن اللقاح ضد فيروس كورونا كورونا "كوفيد 19"، سيكون متوفرا قبل نهاية العام الجاري.وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، خلال مشاركتها بالقمة عن مساهمة برلين بأكثر من نصف مليار يورو لدعم تطوير لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19".وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اقترح خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة الـ20 إطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح لضمان التركيز على التأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية على نحو مستدام.وقال العاهل السعودي إن المملكة ملتزمة بتقديم 500 مليون دولار لسد الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياج العالمي لتطوير وتوزيع اللقاحات والعلاجات والأدوات التشخيصية لفيروس كورونا.