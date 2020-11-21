نقيب المحامين: لن نقبل جميع طلبات الإعادة من الزوال

نظر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، 177 ملفا من تظلمات الإعادة من الزوال، قبل منها 154 وقرر إعادتهم وتمكينهم من سداد الاشتراك بالنادي النهري.وأكد نقيب المحامين أن قبول تظلمات الإعادة من الزوال كافة غير جائز، لأن كل حالة ولها خصوصيتها.وقال في تصريحات له: "بعض من المتقدمين بطلبات الإعادة من الزوال ثابت عدم عملهم بالمحاماة"، معلنا أنه يعكف الآن على نظر ملفات الإعادة من الزوال ويتعشم خلال هذا الأسبوع أن ينهيها جميعا.