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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

129 وفاة و3983 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:04 م
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
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قالت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية السبت، إن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع بمقدار 3983 حالة جديدة منذ أمس؛ ليبلغ إجمالي عدد المُصابين نحو 122 ألفًا، فيما توفي جراء الفيروس 129، وذلك خلال آخر أربع وعشرين ساعة.
وقالت الوكالة- في نسختها باللغة الإنجليزية- إن هناك 5942 حالة يجرى علاجها في المستشفيات حاليًا من ضمنها 383 حالة في وحدات الرعاية المركزة.

وتماثل للشفاء 1061 شخصا خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 34388، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا للإصابة بمرض (كوفيد-19)، ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين ثم انتقل منها إلى أرجاء العالم.

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