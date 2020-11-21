الأنبا بولا يشارك في افتتاح كلية القديس بولس الرسول

شارك الأنبا بولا، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها، مساء السبت، في حفل افتتاح كلية القديس بولس الرسول اللاهوتية فرع طنطا.كما قام نيافته بتكريم أوائل دفعة عام 2020 من الطلاب المتفوقين، وذلك بكنيسة الشهيد أبانوب بكاتدرائية مارجرجس والشهداء الأبرار، بحضور عدد من آباء الكهنة بإيبارشيّة طنطا وأبناء الكلية الاكليريكية دفعة 2020.