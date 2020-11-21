الديهي: 4 منظمات حقوقية تتجسس على مصر

علق الإعلامي نشأت الديهي، على بيان وزارة الخارجية، حول حرية العمل الأهلي، والتي أكدت فيه أنها مكفولة فى مصر بموجب الدستور والقوانين.





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن هناك هجمة شرسة على الدولة المصرية من منظومات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر دولة قانون والمساواة مكفولة للجميع، لافتا إلى أنه لا يمكن اختزال العمل الحقوقي على منظمات حقوقية فقط.





وأشار الديهي، إلى أن عمل المنظمات الحقوقية الأربعة التي تهاجم مصر، هدفها التجسس على الدولة، مضيفا أن مصر تسبق كل الدول التي يعلو صوتها في مجال حقوق الإنسان.