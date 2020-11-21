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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإثنين.. بدء محاكمة ساركوزي في تلقي تمويلات ليبية لحملته الانتخابية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:58 م
نيكولا ساركوزي
نيكولا ساركوزي
عبير سليم
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تبدأ الإثنين المقبل محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية فساد حول الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007، حسبما نقلت صحيفة الساعة 24 الليبية.

وخضع ساركوزي، أكتوبر الماضي، لتحقيق رسمي، بتهمة "التآمر الجنائي"، كجزء من التحقيق بشأن مزاعم بأنه قبل تمويل حملته الانتخابية من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 – التي فاز بها، حسبما أكد مكتب النيابة المالية الوطنية.

وبعد 4 أيام من الاستماع وأكثر من 40 ساعة من الاستجواب انتهت في 12 أكتوبر، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي للمرة الرابعة في هذه القضية.

وفي مارس 2018، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بتهمة تمويل الحملات غير المشروعة والرشوة السلبية – وتلقي الأموال بشكل غير قانوني وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية.

وعّلق ساركوزي، 65 عامًا، على الأخبار، عبر فيسبوك قائلًا: "لقد علمت بهذا التحقيق الرسمي الجديد بدهشة بالغة".

وأضاف أن الاتهامات أعطت مصداقية لأقوال القتلة والمحتالين سيئي السمعة وشهود الزور.

وتعد المرة المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس فرنسي على خلفية فساد.

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