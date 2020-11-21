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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محمد شعير: دعم الصادرات أحد أهداف الحكومة الرئيسية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:00 م
محمد شعير
محمد شعير
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد السابق، إن الحكومة خلال الفترة السابقة دعّمت الصادرات من خلال حل أزمات المصدرين المتعلقة بمستحقاتهم في دعم القطاع.

أضاف شعير، لـ«الدستور»، أن الدولة تدعم الصادرات بقوة من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة،
لافتًا إلى أن العمل على تنمية الصادرات هو أحد أهداف الحكومة الرئيسية الذي تدعمه بقوة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد هنأ الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية، بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس، في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى، فبالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن أداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.. كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية، والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

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