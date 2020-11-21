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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

إحباط 4 محاولات تهرب جمركي لبندقية ضغط هواء وأدوية (صور)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:01 م
محاولات تهرب جمركي
محاولات تهرب جمركي لبندقية
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لبندقية ضغط هواء و2 طائرة لاسلكية وكمية من الأدوات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام القانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة عطية عبدالمجيد، مدير إدارة الركاب تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 4 من الركاب المصريين القادمين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود بندقية ضغط هواء و2 طائرة لاسلكية و23 علبة أدوات طبية للعمليات مرقوم convatecREF2525 بكل علبة ثلاثون قطعة كبيرة الحجم و45 علبة convatecREF401613 أجنبي الصنع بكل علبة خمس قطع صغيرة الحجم و٣٥ دبوس عمليات طبى ماركة echelon60 مكسيكى الصنع  و٤٠٠ دبوس عمليات طبى ماركة ETHiCONEndopath Echelon مكسيكى الصنع و21 دستة كريم موف مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وقام بالضبط كل من ناصر فارس وأحمد شاكر وسيد عزالدين ومحمد فوزي ومحمد ربيع ومحمد عبدالمبدئ ومحمد موسى ومحمد صلاح ومحمد حمدي تحت إشراف محمد محي ومصطفى هاشم مدير التعريفة وحمدى صابر، مدير مجمع الوارد وعبدالراضي فؤاد، مدير إدارة الأمن وعبدالله حسن، وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة للمحاضر 1475900 مليون و475 ألفا و900 جنيه.

وقرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

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