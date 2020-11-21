قرارات جديدة من محافظ الغربية لمواجهة موجة كورونا الثانية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كتابًا دوريًا به 11 قرارا لمجابهة فيروس كورونا على النحو الآتي:1. تخفيض أعداد العاملين بمكاتب الديوان والمراكز والمدن والأحياء إلى 50% بحيث يكون العمل على فترتين الفترة الصباحية (8 ص – 2 ظ) الفترة المسائية (2 ظ -8 م).2. إعطاء أجازة مفتوحة لأصحاب الأمراض المزمنة (الضغط والسكر والقلب والسرطان وغيرها) لحين صدور أوامر أخرى.3. إعطاء أجازة مفتوحة لكل من تظهر عليه أعراض اشتباه الكورونا والتوجيه بالالتزام بمنزله وإفادة الأمن الداخلي لعدم السماح بدخوله لجهة العمل إلا بعد الإفادة بنتيجة تحليل PCR يفيد بسلبية الحالة.4. تفعيل دور لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل حسمفي المصالح الحكومية ومواقع العمل والإنتاج والإفادة بتقرير يومي عن المخالفين.5. التشديد على العاملين بكافة جهات العمل بارتداء الكمامة وتوقيع خصم 3 أيام لغير الملتزمين.6. اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي والتطهير المستمر للديوانومقار المراكز والمدن والأحياء وكافة جهات العمل.7. المرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وارتداء الكمامة للعاملين وتقديم المأكولات والمشروبات باستخدام الأدوات ذات الاستخدام لمرة واحدة،وغلق الأماكن غير الملتزمة لمدة 3 أيام وتوقيع الغرامات المقررة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن على المخالفين.8. تكثيف الحملات على المقاهي وضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات والمحلاتالتي تقدمها.9. التأكد من مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولات.10. التشديد على ارتداء السائقين والركاب للكمامة في وسائل المواصلات العامة وسيارات الأجرة وإيقاف أي مركبة مخالفة وسحب التراخيص الخاصة بها مع توقيع الغرامات المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.11. نشر العبارات التحذيرية على المواقع الرسمية وشاشات العرض في كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.وانهت المحافظة البيان بعبارة "يعمل بهذا الكتاب الدوري فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه".