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سياسي

«قومي المرأة» يهنئ سحر عبدالستار بتعيينها عميدة لكلية الحقوق

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:02 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة سحر عبدالستار إمام أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات، لإصدار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيينها عميدة لكلية الحقوق بجامعة السادات.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بهذا القرار، مؤكدة أنها نموذج نسائي ناجح وقامة قانونية فريدة ولها العديد من المواقف الداعمة لحقوق المرأة وتمكينها ومساندتها فى ممارسة حقوقها الدستورية ومشاركتها فى الحياة العامة.

وأكدت رئيسة المجلس أن تعيين المرأة فى تلك الحقائب القيادية، يعد استمرارا لما حققته المرأة من إنجازات فى ظل قيادة سياسية داعمة للمرأة فى جميع المجالات.

يذكر ان الدكتورة سحر عبدالستار تدرجت في العديد من المناصب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، حيث عينت معيدة بقسم قانون المرافعات عام 1992، وصولا إلى منصب وكيل كلية حقوق السادات للدراسات العليا في الفترة من 2009 إلى 2011.

وشغلت أيضا منصب مدير لوحدة ضمان الجودة بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وعينت رئيسا لقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إلى أن أُصدر قرار بتعيينها عميدا لكلية حقوق السادات.

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