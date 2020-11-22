محمد القصبي يكتب: ما لم أقله في ستديو 34!

ما كان مضيفي كالمألوف. وما كنت ضيفاً كالعادة!





كلانا - المضيف والضيف- كنا بالفعل فوق العادة..





وما تخطت قدماي عتبات ستديوهات قناة النيل للثقافة منذ عدة سنوات.. حلقة خاصة كانت في ذكرى تأسيس مطبخ صحفي بالغ الأهمية تحت رئاسة تحرير الشيف صلاح عيسى، رحمه الله، والذي من خلال عملي معه بضع سنوات تعلمت الكثير من أسرار المهنة.





ليلتها فوجئت بشريكي في الحلقة. كاتب صحفي دوماً يجذبني برشاقة قلمه وتزاملنا بضع سنوات في "تختة" جريدة القاهرة، لكنه داهمني بهجومه الشرس على صلاح عيسى.. أعي تماماً أن هجومه يطفح من أسباب شخصية.. وللأسف غرضيته أصابت موضوعية الحوار باختلالات جسيمة.





وحزنت أن مقدم البرنامج -لا أتذكر اسمه- بدا سلبياً إلى حد كبير تجاه غارات ضيفه غير الموضوعية على الغائب الحاضر أستاذنا صلاح عيسى.. فتوليت مهمة التصدي لهجمات زميلي غير المبررة موضوعياً.





وتلك كانت مشكلتي كلما حللت ضيفاً على ستديوهات الإذاعة والتليفزيون.. فنادراً ما يتجاوز مقدم أو مقدمة البرنامج مهمة النطق بما يلقن له أو لها من المعد بآلية غريبة ومثيرة للضحك أحياناً.





وما كان هذا حال فريق العمل بالفترة المفتوحة بقناة "النيل الثقافية" الخميس الماضي.





مع الساعات الأولى التي أعقبت نشر مقالي حول محنة نادي القصة يوم 8 نوفمبر في جريدة "أخبار الأدب".. وردود الفعل تتوالى.. ربما لشمولية المقال الذي نشر على صفحة كاملة.. حيث تناولت بالتفصيل الخطوات الأولى لتأسيس هذا المنتدى العريق على أيدي العظماء إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي.. توفيق الحكيم.. طه حسين.





ثم انطلاق النادي بأنشطته المتعددة





كأحد أهم مراكز الاشعاع الأدبي في مصر والعالم العربي.. عبر أكثر من نصف قرن.. وتعرضه منذ ما يقرب من عشر سنوات لأنيميا مادية هائلة تهدد وجوده خاصة مع رفع الملاك أخيراً دعوى قضائية بإخلاء المقر يتوقع أن يصدر الحكم فيها خلال جلسة 11 يناير المقبل!





ومن بين من أبدوا اهتمامهم بما ورد في المقال الإعلامية منى صابر المعدة بقناة "النيل الثقافية"، حيث كانت تهاتفني مراراً كل يوم لتسأل وتنصت وتبدي رؤاها.. وأخيراً اقترحتْ أن أكون ضيفاً على القناة خلال الفترة المفتوحة.





وقبل الدخول إلى الاستديو بنصف ساعة خضنا حواراً جاداً ومثمراً حول الوجه الثقافي والفكري -وما يعانيه من إشكاليات- لقضايانا الوطنية.. شارك في الحوار.





بعض من فريق العمل بالفترة المفتوحة وآخرون من العاملين بالقناة.. منهم المعدة منى صابر والمنسق عبدالله مهنا.. وما لفت انتباهي أن حماس هؤلاء في عرض وجهات نظرهم وعمق رؤاهم ينبثق ليس من كونهم "موظفين" بل مواطنين ينتمون بقوة لهذا البلد.





وهذا ما بدا من خلال مقدمة الفترة المفتوحة د. عبير عبدالله.. نعم ثمة أسئلة معدة سلفاً.. لكنها في الاستديو لم تكن مجرد ناقل لأسئلة منى صابر في سلبية مثيرة للسخرية.. بل تمردت د. عبير بالحوار من شكله التقليدي "س وج" إلى حالة من التفاعل الفكري حول بعض من كوارثنا الثقافية التي أراها أحد أسباب انهيارنا الاجتماعي والاقتصادي عبر نصف قرن.





غادرت استديو 34 بالطابق الثاني لماسببيرو راضياً عما قلت وقالت.. آسفا عما لم أقل ولم تقل!





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عقب مغادرتي المبنى رأيته كالعادة.. هذا المراكبي مكدساً قاربه الصغير بثلاث سيدات منتقبات وكومة من الصبية والصبايا يتجاوزون الخمسة عشر.. أهم أبناؤه وبناته.. وأمهاتهم.. المنتقبات الثلاث؟! أهم في طريقهم الآن لتزويجه من رابعة.. ليقذف في وجوهنا كل عام بأكثر من مليوني و300 ألف في حاجة إلى 7 ملايين وجبة غذاء يوميا! فإن لم يتمكن من إعالتهم تسربوا إلى الشوارع لصوصا وإرهابيين ومتسولين؟!





ربما موطن هذا المراكبي ومركبه "غرزة " على شاطئ النيل لا يفصلها عن مكتب وزيرة الثقافة سوى بضعة عشرات من الأمتار.. لكنها لا تراه لانشغالها الدائم بإعداد المقصات التي تقص بها أشرطة حفلات افتتاح مؤتمرات تهدر في قاعاتها الخاوية من الجمهور عشرات الملايين من أموال الدولة!





وفي طريقي إلى مؤسسة "أخبار اليوم" لم أفاجأ بأحدهم يفتح نافذة سيارته البي إم دبلو ليلقي بعلبة مياه غازية فارغة في عرض الشارع لتتحول مصر إلى أكبر مقلب زبالة على الكوكب.. أظنه أيضاً انتهز فرصة إغلاق إشارة المرور في الضغط على جهاز الموبايل ليعيد إرسال بوست إلى المئات من المسلمين ممن يعرف ولا يعرف متوسلاً إلى كل منهم أن يصلي 3 آلاف مرة كل يوم.. حتى يكتمل إيمانه!





ليلاً.. بينما كنت أتابع فيلماً على إحدى القنوات.. توقف عرض الفيلم أمام طاغوت الإعلانات.. وكان المستهل إعلان عن معجزات مولانا الشيخ أبو سفيان المغربي قاهر الجن ومقرب الحبيب.. لحظتها داهمتني قصة سائق التوكتوك الذي التقيتُ به خلال زيارتي لقريتي منذ عامين.. وحدثني عن 250 ألف جنيه - كل مدخراته عبر 10 سنوات من العمل الشاق في السعودية- أنفقها على علاج ابنته الشابة.





سألته حينها: مم؟





فقال في أسى: جني يلبسها منذ خمس سنوات؟!





عشرات المليارت من الجنيهات نهدرها سنوياً على مباخر هؤلاء الدجالين الذين لا يتورعون حتى على اغتصاب نسائنا.. ومع ذلك تجارتهم دوماً في ازدهار! بل يصل الأمر ببعض فضائياتنا أن تستضيفهم في برامجها!





وقبل أن أتكوم تحت الغطاء وما كانت ثمة رغبة حقيقية في النعاس.. هي محاولة ربما للهروب.. ألقيت نظرة على رسائل الواتس.. إحداها دعوة لحضور حفل زفاف من أحد المعارف بقريتي.. الدعوة لا تنطوي على شيء مغاير للصيغة المعتادة.. ابنه محمد سيتم زفافه على الآنسة S





هاتفته:





-ألف مبروك.. هو ليه مش بتذكروا اسم العروسة.. الدعوة بتشير لها بس بحرف S





فرد بانفعال: عيب يا أستاذ.. إزاي نذكر أسماء بناتنا لكل من هب ودب.





فقلت له ضاحكاً: يا سيدي مفيهاش حاجة.. الرسول مأخفاش أسماء زوجاته وأمه آمنة.. أسماء بيرددها المسلمين وغير المسلمين من 1400 سنة!





قبل أن ينهي المكالمة قال مذكراً: ماتنساش تحضر الجماعة معاك!





قلت ضاحكاً: آه تقصد مراتي؟ على فكرة اسمها السيدة!





- يا عم مانا عارف.. بس عيب كده!!

بالمناسبة.. هذا الرجل حاصل على شهادة بكالوريوس وأمضى في صفوف التعليم 16 سنة.. وبالمناسبة أيضاً حرم شقيقاته من ميراثهن الشرعي!!





ألهذا غادرت ستديو 34 آسفا لأن الوقت لم يسعفن للصراخ حول تلك الكوارث "الثقافية"؟!





وكما نرى بجلاء.. تخوض مصر ملحمة بناء هائلة عقب ثورة 30 يونيو فاضت بإنجازات هائلة.. لكن تلك الإنجازات ستفقد جدواها إن لم نتصدى لهذا المراكبي المدمن للزواج والإنجاب.. وصاحب السيارة البي إم دبليو الذي سَطَح الدين ويراه في الصلاة على النبي 3آلاف مرة.. وأبوسفيان الدجال الذي يتهافت على وكره 63% من المصريين ليعينهم على تخليصهم من الجن ويعاونهم على تقريب الحبيب!.. وابن قريتي الذي يرى في الجهر باسم فتاة عيباً وربما ذنباً عظيماً في الوقت الذي يغتصب فيه ميراث شقيقاته الشرعي.





كل هؤلاء وغيرهم علينا أن نتصدى لمصادر تشكيلهم الثقافي المدمر بحزم.. وعلى القناة الثقافية وكل مؤسساتنا التعليمية والشبابية والإعلامية والدينية أن تبدأ فوراً مشروعاً قومياً لإعادة تشكيل دماغ المصريين على قيم العقلانية والتفكير العلمي والجمال والعدل والسلام والتكافل والدين الصحيح الذي يتكئ على حديث النبي الكريم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.





هذا ماكنت أسعى إلى الصراخ به خلال حواري مع د. عبير عبدالله. ولم تطقه نصف الساعة، مدة الحوار.





فليتهم في القناة الثقافية يتبنون مشروعاً مثل هذا. فماذا يمنع أن يكون ستديو 34 نقطة انطلاق لرحلة الألف ميل الشاقة لإنجاز أهم مشروعاتنا القومية.





بناء الإنسان المصري المستنير!