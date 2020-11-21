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سياسي

تنسيقية الأحزاب والسياسيين تشارك باليوم العالمي للطفل المبتسر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:03 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر، والذي تقيمه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، للسنة الثالثة على التوالي، حيث أقيمت فعالياته هذا العام في مدينة أسوان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب وصندوق "تحيا مصر" بالإضافة للعديد من الشركاء.

كما تمت إنارة "معبد فيلة" باللون الأرجواني، حيث تضاء في هذا اليوم أهم آثار العالم، تضامنًا مع قضية الأطفال المبتسرين، وكيفية توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم لهم ولأسرهم، وشملت الفعالية حملات توعية بالقرى الأكثر احتياجًا، وإقامة مؤتمر علمي هام، وأخيرًا الماراثون من أجل الأطفال المبتسرين.

يذكر أن "الأطفال المبتسرين" هم الأطفال الذين يولدهم قبل أوانهم أو فيما يعرف بالولادة المبكرة التي تحدث قبل 3 أسابيع من تاريخ الولادة المتوقع، وتحديدا قبل بداية الأسبوع الـ37 من الحمل، والولادة المبكرة تجعل الطفل في كثير من الأحيان معرضا لبعض المشاكل الطبية التي تحتاج لرعاية خاصة لهذا الطفل.

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