مطالبات جمهورية بتأجيل التصديق على انتخابات ولاية ميشيغان أسبوعين

طالب الحزب الجمهوري في ميشيجان والحزب الجمهوري الوطني، اليوم، بتأجيل التصديق على نتائج الانتخابات في ولاية ميشيجان لمدة أسبوعين.وأكد الحزبان أن السبب في هذه المطالبات هو "إتاحة إعادة فرز الأصوات في واين، أكبر مدينة في الولاية"، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة الذي يضم عضوين من الحزب الديمقراطي واثنين من الحزب الجمهوري في 23 نوفمبر الجاري، للتصديق على نتائج الانتخابات وسيكون أمامه ما يصل إلى 20 يوما للقيام بذلك.من جهتها، أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي، أنها ستسحب طعنها في نتائج التصويت بولاية ميشيجان.وقال رودي جولياني محامي ترامب: "قررنا سحب دعوانا القضائية في ميشيجان كنتيجة مباشرة لتحقيق الإغاثة التي سعينا إليها".وأضاف: "إيقاف اعتماد الانتخابات في (واين) قبل الأوان، وقبل أن يطمأن السكان إلى أنه تم احتساب كل صوت قانوني، لم يتم".يذكر أن مركز إديسون للأبحاث أفاد الجمعة الماضي، بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.ويرفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية فيها.