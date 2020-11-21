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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس لبنان: وطننا خاضع لإملاءات الخارج والفساد السياسي والطائفي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:19 م
ميشال عون
ميشال عون
محمد عمر
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أكد ميشال عون الرئيس اللبناني، السبت، أن وطنهم تحت تأثير إملاءات وتجاذبات خارجية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية كلمات جوفاء.

وقال الرئيس اللبناني في خطاب له مساء اليوم، إن الوقت حان لتحرير عملية تشكيل الحكومة من التجاذبات والاستقواء، مشيرا إلى أن لبنان بات أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن وقضاء مكبل بالسياسة وهيمنة النافذين.

وأضاف الرئيس اللبناني: "أدعو إلى الإسراع بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت بلا تسرع وخصوصًا أن من حق اللبنانيين معرفة النتائج".

وأكد ميشال عون أن لبنان بات اليوم أسيرا للفساد السياسي والاقتصادي وللنظام الطائفي مضيفا "واقعنا اليوم ليس واعدًا، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له".

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن تثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتصحيح الخط الأزرق وصولا إلى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دوليا.

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