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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإدارية العليا تحيل طعون انتخابات النواب بالقليوبية للنقض

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:56 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب صلاح حسنى
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أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة كافة الطعون المقدمة لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية لمحكمة النقض لعدم إختصاصها في الفصل فيها.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر الطعون إلي اليوم حيث طالب الطاعنين بوقف إعلان النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع الماضي في الإنتخابات التي جرت في 7 و8 مارس الجاري، واعترض العشرات من المرشحين علي نتيجة الحصر العددي الخاص بها المعلن باللجان العامه بدوائر المحافظة ال6 علي المقاعد الفردية وتقدموا بطعون أمام القضاء الإداري ببنها والتي رفضت الدعاوي وإحالتها الإدارية العليا التي قضت بإحالتها للنقض

كما أحالت المحكمة الدعوي المقامه في نفس الموضوع من المرشحين هشام الجندي مستقل والنائب الحالي المرشح جمال كوش مستقل لوقف إعلان النتيجة بدائرة بنها وكفرشكر إلي محكمة النقض

حملت دعوي الطعن رقم 9124 شق عاجل 67 واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية بالدائرة الاولي بنها وكفرشكر ورئيس محكمة بنها الإبتدائية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم واقامها المحامي ناصر عيسي الفقي.

وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولي قسم ومركز بنها ومركز كفرشكر للمرشحين الفردي وفي الموضوع بإعادة الانتخابات بالدائرة، ومايترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات.

واستندت الدعوي إلي وجود عوار واضح في العملية الانتخابية وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان، والتي حصل عليها مندوبا المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامة للدائرة.

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